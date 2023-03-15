Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал в отставку

О своем решении Сурменев уведомил Алексея Текслера в ходе совещания губернатора с руководителями муниципалитетов

Глава Нагайбакского района Иван Сурменев написал заявление об увольнении и уведомил губернатора Челябинской области Алексея Текслера о сложении полномочий, сообщает пресс-служба правительства региона.



Ранее на совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер напомнил, что именно из Нагайбакского района в течение всей зимы регулярно поступали жалобы от жителей на качество уборки снега и наледи. В конечном счете, напомним, вечером 10 марта свалившаяся с нечищеной крыши ФОКа в Фершампенуазе ледяная глыба убила 12-летнего мальчика.

«Идет следствие, оно свои выводы сделает, непосредственные виновные понесут наказание. Но также понятно: то, что произошло, — это в том числе отсутствие системной работы местной власти. Считаю, что вам нужно задуматься и сделать соответствующие выводы после такого несчастного случая», — обратился Алексей Текслер к Ивану Сурменеву.

Теперь в Нагайбакском районе предстоит назначить и. о. руководителя территории и организовать конкурс на соискание должности главы.

«Сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждали своевременную уборку крыш зданий — и не только от снега и льда. Естественно, высказался и по трагедии в Нагайбакском районе. Из других муниципалитетов выделю по количеству ваших обращений Ашинский район и Верхний Уфалей. Главам необходимо срочно усилить работу. Отмечу, что после областного совещания глава Нагайбакского района подал заявление о сложении полномочий»,— прокомментировал итоги совещания Алексей Текслер.

Иван Сурменев работал в администрации Нагайбакского района с 2007 года. В ноябре 2019 года назначен и. о. главы после того, как прежний руководитель администрации Виталий Гайсин попал под уголовное дело по статье «Мошенничество». Официально главой Сурменев стал 29 апреля 2020 года.