В Магнитогорске осудили экс‑директора ПО «Монтажник» по делу о мошенничестве

Алексея Павлюка отправили в колонию общего режима

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему директору Производственного объединения «Монтажник» Алексею Павлюку. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что Павлюк заключил заведомо невыгодные договоры и выплатил юридическим лицам более 12,6 млн рублей.

В период с февраля по апрель 2020 года оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн рублей за арендованную в личных целях квартиру в Москве, изготовив фиктивный договор с ИП об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

Также Павлюк присвоил 950 тысяч рублей, которые ему вернули за неоказанные по договору услуги. Деньги в кассу Павлюк не внес.

Доказано, что экс-директор был ответчиком по гражданскому делу в Ленинском районном суде города Костромы и, не желая выплачивать исковые требования на 190 миллионов рублей, предоставил в суд фальшивые документы.

Алексея Павлюка осудили по нескольким статьям — мошенничество (159 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), присвоение и растрата (статья 160 УК РФ), фальсификация доказательств (статья 303 УК РФ).

«Павлюку назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании в пользу акционерного общества компенсации имущественного ущерба на 16,2 млн рублей.

Напомним, в конце сентября 2020 года суд ввел внешнее наблюдение в ПО «Монтажник», которое принадлежит семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Долг перед кредиторами, в числе которых оказалась и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская, оценивается в 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В 2017—2018 году магнитогорская компания получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся. Здание должны были построить к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС. Сейчас работы остановлены.

