Суд арестовал еще одного зачинщика новогодней драки с участниками СВО в Челябинске

Парню предъявлено обвинение в хулиганстве

Суд в Челябинске отправил в СИЗО еще одного фигуранта уголовного дела о драке с участниками СВО в новогоднюю ночь. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт разгорелся во дворе одного из домов в Советском районе Челябинска. Группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила хулиганские действия в отношении местных жителей. В сеть попало видео, где агрессивные граждане с дубинками или палками напали на демобилизованных, ожидавших такси.

Троих драчунов задержали 1 января, четвертого соучастника — 21-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя — 3-го.

Добавим, для двоих братьев, одному из которых 17 лет, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства следователя. Прокуратура обжаловала данное решение.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, а также в прокуратуре Челябинской области.