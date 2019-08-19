Сторожевые псы напали на сотрудницу вуза на Южном Урале

Жертвой животных стала охранница МГТУ.

68-летняя женщина зашла на территорию университета рано утром — около половины шестого. Там на нее и накинулись собаки, что стерегут вуз ночью. Об этом сообщают местные СМИ. Женщина получила серьезные укушено-рваные раны ног, спины, шеи, левого плеча. Кроме того, у пенсионерки диагностировали травматический шок 1-2 степени.

ЧП произошло еще 14 августа. В обстоятельствах инцидента сейчас разбирается Ленинский межрайонный следственный отдел. Свою проверку проведет и вуз.

«В настоящее время для расследования факта получения травмы сторожем университета создана комиссия. В ее составе работают представители инспекции по охране труда Магнитогорска, администрации города, областного комитета Профсоюза, Фонда социального страхования, должностных лиц университета», — цитируют СМИ заявление управления информационной политики МГТУ им. Г. И. Носова.

Пострадавшая женщина всё ещё находится в больнице.