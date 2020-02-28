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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение о проведении проверки по факту надругательства над стихийным мемориалом в центре Челябинска участниками движения АУЕ.
«В кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — сообщают в пресс-службе СК РФ.
Напомним, что подросток был убит в драке ночью 22 февраля, парень тогда вступился за девушек. Убийца заключен под стражу.