Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль акт вандализма в Челябинске, совершенный на месте убийства подростка

Неизвестных, осквернивших стихийный мемориал, будут искать правоохранители.

Послушать 00:00

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение о проведении проверки по факту надругательства над стихийным мемориалом в центре Челябинска участниками движения АУЕ.

«В кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — сообщают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что подросток был убит в драке ночью 22 февраля, парень тогда вступился за девушек. Убийца заключен под стражу.