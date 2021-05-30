Водитель большегруза погиб в тройном ДТП на трассе М5 «Урал»

Из-за аварии между поселками Тимирязевский и Витаминный образовалась серьезная пробка

Сегодня днем, 30 мая, на трассе М5 Урал произошла смертельная авария. Водители сообщают в социальных сетях о серьезной пробке.

«Сегодня на 1835 километре федеральной трассы М-5 случилась серьезная дорожная авария. На трассе при движении в сторону Чебаркуля с Челябинска возникла двухкилометровая пробка. В районе места дорожных работ фура снесла ограждение, а потом сбила с дороги машины. Некоторые водители начинают объезжать затор по окрестным полям»,— сообщили в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Действительно, судя по карте, серьезная пробка из-за ДТП образовалась между поселками Тимирязевский и Витаминный.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что на трассе, по предварительным данным, произошло ДТП с участием трех большегрузов.

«Водитель автомобиля „Скания“ по неустановленным причинам пробил ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с одним из большегрузов, а затем совершил лобовое столкновение с другим грузовым транспортным средством. В результате ДТП погиб один из водителей большегрузов, еще один пострадал»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на участке приняты меры по регулированию дорожного движения.