/ Спиртное, деньги и «стволы» нашли в подпольных алкоцехах Кыштыма

Алкоголь отправили на экспертизу в рамках уголовного дела.

В двух частных домах Кыштыма «накрыли» цех по производству контрафактного алкоголя. Его готовили в подвале, там же разливали, наклеивали этикетки известных марок и отправляли на продажу в Кыштым и Челябинск. Всего в подвалах оказалось 15 тонн алкоголя, 300 литров спирта, 50 тысяч пустых бутылок, пробок и этикеток. Помимо прочего в подвале хранили 3 миллиона рублей, нарезное и травматическое оружие.

В рамках дальнейшей работы установлены места сбыта в городах Кыштыме и Челябинске. При этом в городе Челябинске сотрудниками регионального Управления уголовного розыска ГУ МВД обнаружено и изъято еще более 500 коробок с аналогичной спиртосодержащей жидкостью, документация на ее реализацию и компьютерная техника. Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Изъятие продукции проводили полиция, ФСБ и ОМОН. Уголовным делом, которое возбуждено по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок», занимаются следователи.



Сейчас устанавливают участников преступной группы, уточняют эпизоды их противоправной деятельности. Организаторам подпольного цеха и сбытчикам поддельного алкоголя грозит до 8 лет лишения свободы.

