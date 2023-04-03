В четырех поселках Челябинской области дороги затоплены из‑за перелива рек

Там, где вода отступила, приступают к восстановлению проезжей части

В ночь на 3 апреля в поселке Александровском Кизильского района из-за таяния снега произошел перелив реки, затопивший местную дорогу. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС. Ширина перелива составляет 54 метра, глубина — 90 сантиметров. На контроле чрезвычайного ведомства остаются переливы еще в трех населенных пунктах: поселках Наследницком, Рымникском и Княженском Брединского района. Там находится группировка специализированной пожарно-спасательной части.

По оценке МЧС, в целом паводковая ситуация развивается согласно прогнозу. По состоянию на утро 3 апреля уровни воды на реках и водохранилищах не превышают неблагоприятных значений.

В пресс-службе ведомства добавили, что в поселке Кызыл-Маяк Варненского района переливы закончились, течение воды встало в русло. Там планируется проведение работ по восстановлению дорожного полотна.