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/ Законно собрать валежник челябинцы смогут в Городском бору

Законно собрать валежник челябинцы смогут в Городском бору

Предложение поступило от областного управления лесами.
сегодня в 12:32
  |  Общество

Челябинцы могут вывозить валежник машинами из Городского бора. Там начинается уборка сухостойной и валежной древесины вяза, клена и других лиственных деревьев. Вывезти валежник можно бесплатно. Подъезд к бору один — с улицы Худякова.

Все желающие могут вывезти древесину на безвозмездной основе. Для этого необходимо обращаться в городской лесопарк по адресу: город Челябинск, улица Варненская, 1А. Информацию также можно получить по телефону: 8(351)232−02−08. — рассказали сайту «Первый областной» в Главном управлении лесами по Челябинской области.

Напомним, в России разрешили собирать валежник с 2019 года. Закон лоббировал депутат Анатолий Литовченко, сейчас работающий в Госдуме. Избирался он от Челябинской области.

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