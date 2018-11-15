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/ Незаконных дровосеков перед Новым годом будут ловить в лесах патрули

Незаконных дровосеков перед Новым годом будут ловить в лесах патрули

Нарушителей закона ждут штрафы, конфискация имущества и даже уголовные дела.
сегодня в 11:56
  |  Общество

Перед Новым годом управление лесами обращает особое внимание на сохранение зеленых насаждений. Недобросовестные южноуральцы отправляются за новогодним деревом не на елочный базар, а прямо в лес. Однако рубка хвойных деревьев запрещена, за незаконную процедуру положен штраф. Лесные инспекторы вместе с полицейскими организовали дежурство.

Для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков в предновогодний период также будут организованы стационарные посты. В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. — рассказал начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Также дровосек, решивший взять елку прямо из леса, должен будет возместить причиненный лесному фонду ущерб. Если его сумма больше пяти тысяч рублей, то возможно и уголовное наказание — до шести лет лишения свободы.

Кстати, топоры и пилы, которыми расправлялись с деревом, а также средства передвижения, на которых елку транспортировали, изымаются.

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