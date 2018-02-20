/ Силовики дважды проверили территорию Челябинского вокзала на наличие взрывных устройств

Подозрение вызвали бесхозные пакеты и коробки.

Два раза за 19 февраля силовики посещали железнодорожную станцию Челябинска. От находившихся там людей поступали вызовы о подозрительных предметах. В районе 10:30 утра на станции увидели два странных пакета. Они находились без присмотра людей и наталкивали на мысли о возможной опасности. Сотрудники полиции, осмотрев их, не увидели ничего подозрительного.

19 февраля в 17:26 от службы 01 поступило сообщение об обнаружении двух подозрительных коробок рядом с территорией автостоянки возле железнодорожной станции. Оповещение оперативных и диспетчерских служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. Коробки проверены сотрудниками полиции. Взрывоопасных предметов не обнаружено. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Напомним, заметив подозрительный предмет, который может стать источником взрыва, вы должны немедленно обратиться в полицию. Окружающие не должны прикасаться к предмету до приезда спецслужб.