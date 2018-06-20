/ Собачьи трупы в мешках шокировали жителей Урала

Мертвых животных выбросили на городскую свалку.

Накануне жители Башкирии наткнулись на свалку трупов животных. Мертвых собак «упаковали» в мусорные мешки и выкинули. Заметили их случайно, шкурки виднелись среди отходов. Неизвестно, были ли эти собаки бездомными или домашними. Сейчас жители Урала озабочены произошедшим.

Катаясь на велосипеде, за поселком Укшук, свернули на проселочную дорогу. Проехали симпатичный домик со шлагбаумом и выехали на чудную поляну, только вдалеке горы мусора. Проехав дальше, увидели печальное зрелище — в мешках множество собачьих трупов. Что это? — недоумевает жительница Белорецка Елена Короткова.

Сейчас жители намерены обратиться в администрацию Белорецкого района, чтобы ликвидировать незаконные захоронения.