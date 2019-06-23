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/ Буйный пациент пытался задушить фельдшера «скорой» в Челябинске

Буйный пациент пытался задушить фельдшера «скорой» в Челябинске

Медики приехали оказывать помощь мужчине, но он вышел из себя.
сегодня в 15:50
  |  Происшествия

Нападение на сотрудников скорой помощи произошло в Металлургическом районе Челябинска. Как стало известно сайту «Первый областной», медиков вызвали для оказания помощи лежащему на улице мужчине. «Скорая» начала выполнять необходимые мероприятия, но мужчина оказался буйным.

Он кирпичом разбил окно в автомобиле, со стороны водителя, изрезался о стекло, — кровавые отпечатки остались на машине. Пациент бросался на медиков, пытаясь их ударить. По словам очевидцев, дебошир схватил девушку-фельдшера за волосы и пытался задушить фанендоскопом. Мужчину удалось скрутить и обезвредить. Сотрудники скорой помощи обратились в полицию.

По вызову медиков на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчина 1999 года рождения был доставлен в отдел полиции и опрошен. Возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ — «Побои». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По этой статье 20-летнему разбушевавшемуся пациенту грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

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Комментарии

Маша Осипова
16:30, 23.06.2019
М-да..

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