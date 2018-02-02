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Электрички в Челябинской области будут ходить по новому расписанию

Пригородные поезда изменят график движения 23 февраля.
вчера в 19:48
  |  Общество

В Южно-Уральской железной дороге изменили расписание электричек из-за того, что 23 февраля объявлен дополнительным выходным днем.

Так, пригородный поезд № 6047 сообщением Челябинск — Златоуст, отправляющийся в 16:20 по пятницам, запустят на день раньше — 22 февраля.

Кроме того, 23 февраля не будут назначены пригородные поезда, курсирующие по рабочим дням: № 6215 сообщением Каясан-Челябинск (отправление в 16:58), № 6218 сообщением Челябинск-Шумиха (отправление в 18:55), № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск (отправление 05:00), № 6817 сообщением Челябинск — Еманжелинск (отправление в 15:48).

23 февраля назначается следование пригородного поезда № 6212 Челябинск-Шумиха (курсирует по выходным дням, отправление в 14:50), № 6705 сообщением Оренбург — Новосергиевская (по выходным, отправление в 06:46), № 6707 сообщением Новосергиевская — Бузулук (по выходным, отправление в 09:18), № сообщением 6706 Бузулук — Новосергиевская (по выходным, отправление в 11:59), № 6704 сообщением Новосергиевская — Оренбург (по выходным, отправление в 14.45). — добавили сайту «Первый областной» в «Свердловской пригородной компании».

В организации также утонили, что 22 февраля назначается следование пригородного поезда № 6334 сообщение Шумиха — Курган-Приг и обратного рейса. Согласно обычному расписанию он курсирует по пятницам и выходным дням, отправление в 09:09 и едет обратно в 12:11.

Добавим, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, в этом году он выпадает на пятницу, которая будет выходным днем.

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