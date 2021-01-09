Челябинца арестовали за вооруженное нападение на таксиста

Подозреваемый угрожал водителю ножом и забрал планшет

В Челябинске задержали 26-летнего подозреваемого в нападении на таксиста. Вечером, воспользовавшись услугами водителя, пассажир отказался оплачивать проезд. Угрожая ножом, похитил планшет и деньги. Ущерб составил 58 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Задержанный нигде не работает, ранее был судим. Установлено, что планшет он собирался продать. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.