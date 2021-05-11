В Челябинске 8-летний ребенок попал в больницу после огнестрельного ранения

Мальчик получил тяжелые травмы

Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства огнестрельного ранения в голову 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали из квартиры. Об этом сегодня, 11 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествие случилось накануне днем, 10 мая, в одной из квартир по улице 40-летия Победы. Второклассник получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«По факту происшествия поводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Выясняется происхождение оружия», — сообщили в региональном полицейском главке.



