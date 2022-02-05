СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетней девочки в Челябинской области

Ребенок умер из-за отравления продуктами горения

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трехлетней девочки на пожаре в Еманжелинском районе Челябинской области. По данным пресс-службы регионального СК России, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи109 („Причинение смерти по неосторожности“). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления»,— сообщили в ведомстве.

Проверку по факту смерти ребенка на пожаре начала и прокуратура Челябинской области.

Напомним, пожар произошел вечером 4 февраля в квартире на пятом этаже в доме в поселке Зауральский. Спасатели обнаружили тело ребенка во время тушения пожара. По предварительным данным, девочка отравилась продуктами горения. Ее 11-месячную сестру госпитализировали также с признаками отравления продуктами горения.