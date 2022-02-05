В Челябинской области на пожаре погибла трехлетняя девочка

Ее сестру госпитализировали

Вечером 4 февраля в поселке Зауральский Еманжелинского района в пятиэтажном доме произошел пожар. В результате погибла трехлетняя девочка, ее младшую сестру госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в квартире на пятом этаже в доме, расположенном на улице 1-й Квартал. Прибывшие спасатели обнаружили в помещении открытое горение вещей и мебели на площади 10 квадратных метров и приступили к тушению.

«На месте происшествия обнаружена трехлетняя девочка без признаков жизни. Еще одна 11-месячная девочка была эвакуирована до прибытия пожарной охраны и срочно госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения»,— рассказали в ведомстве.

Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания. Родственникам окажут психологическую помощь.

Днем 27 января в Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик. В момент возгорания ребенок находился в квартире один. Следственный комитет начал проверку, глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль.