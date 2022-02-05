Прокуратура начала проверку после смерти ребенка на пожаре в Челябинской области

Трагедия произошла вечером 4 февраля

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки на пожаре в поселке Зауральский Еманжелинского района, сообщили сегодня, 5 февраля, в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки.

Напомним, трагедия произошла вечером 4 февраля в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице 1-й Квартал. В результате пожара не только погибла трехлетняя девочка, но и пострадала ее 11-месячная сестра, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причины пожара выясняются.