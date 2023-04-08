СК начал проверку после гибели четырех человек на озере в Челябинской области

На помощь провалившимся под лед рыбакам поспешили гости из Свердловской области, но погибли сами

Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырех человек на озере Комкуль в Кунашакском районе. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, под лед провалились трое мужчин и одна женщина.

«По предварительным данным, двое местных жителей провалились под лед, когда находились на рыбалке. Им пытались помочь мужчина и женщина — жители Свердловской области, которые находились на водоеме»,— рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП произошло в четверг, 6 апреля, в вечернее время. Как сообщили спасателям очевидцы, под лед провалились сразу четыре человека. Двое скрылись из поля зрения сразу. Спасатели в тот же день достали тела трех погибших. Еще одного удалось достать со дна озера в пятницу, 7 апреля.