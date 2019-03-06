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На следующей неделе ограничат движение в трех районах Челябинска

Изменения связаны с демонтажем рекламных конструкций.
сегодня в 11:23
  |  Общество

В конце следующей недели в трех районах Челябинска ограничат движении транспорта. Причина — демонтаж рекламных конструкции. Как рассказали сайту «Первый областной» в управлении транспорта областной столицы, ограничения пройдут в 5 этапов, а под их действия попадут Калининский, Советский и Ленинский районы.

В период с 15.03.2019 по 12.04.2019 будет проходить серия работ по демонтажу рекламных конструкций на улицах Молодогвардейцев, Доватора, Воровского, Братьев Кашириных, на Копейском шоссе в Калининском, Советском и Ленинском районах города. На каждой из улиц работы продлятся в течении 5 часов с 00−00 до 05−00. В связи с этим на время работ движение на улицах будет ограничено.— рассказали сайту «Первый областной» в управлении транспорта Челябинска.

15 марта ограничат движение транспорта напротив дома № 7 по улице Молодогвардейцев. 22 марта — возле дома № 38 по Доватора, 29 марта ограничат движение транспорта напротив дома № 63А по улице Воровского. 5 апреля невозможно будет проехать возле дома № 1А по Копейскому шоссе. На последнем этапе будет ограничено движение напротив дома № 126 по Братьев Кашириных.

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