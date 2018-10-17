/ Школьник, зарезавший сестру, сам сдался полиции

Подросток раскаялся в содеянном.

Стали известны подробности жестокого убийства студентки ее родным братом-школьником. В беседе со следователями подросток сообщил, что у них с сестрой был длительный конфликт. Из-за этой неприязни парень и взялся за нож, молоток и другие кухонные предметы. Осознав, что натворил, школьник позвонил в полицию и сознался в преступлении. Он остался на месте, дождался участкового и сотрудников следственного комитета.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 «Убийство» УК РФ. Подозреваемый раскаялся в произошедшем. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель СО СКР по Курчатовскому району Антон Минеев.

Соседи утверждают, что семья была тихой и неконфликтной. Брата и сестру воспитывала бабушка.

В момент убийства женщины в квартире не было.

Напомним, 16 октября на северо-западе Челябинска школьник убил 21-летнюю сестру-студентку. Орудиями преступления были нож и молоток. Подростка сразу задержали и поместили в изолятор.