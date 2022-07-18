Шестилетний мальчик выпал из окна и погиб в Снежинске

Мама ребенка в момент трагедии была в магазине

В Снежинске Челябинской области шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа. От полученных травм он скончался. Информацию, появившуюся в социальных сетях, журналисту ИА «Первое областное» подтвердил источник в полиции.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 16 июля, в одном из домов на улице Забабахина. Мама мальчика вышла в магазин, и в этот момент ребенок выпал из окна. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что ранее семья в поле зрения полиции не попадала.

На минувшей неделе в Металлургическом районе Челябинска 16-летняя девушка, гуляющая во дворе, поймала выпавшую из окна двухлетнюю девочку. Известно, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней с третьего этажа.

В середине июня в Челябинске в результате падения из окна погибли 38-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, 12-летнего госпитализировали с травмами. По версии следствия, женщина поссорилась со своим супругом и после этого сбросила своих детей из окна шестого этажа и выпрыгнула вслед за ними.