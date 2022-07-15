В Челябинске 16‑летняя девушка поймала падающего из окна ребенка

Двухлетний малыш оперся на москитную сетку и выдавил ее

ЧП произошло в Металлургическом районе. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней. Девочку спасла школьница, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Днем, 14 июля, в районе ЧМЗ 16-летняя девушка, гуляющая во дворе, случайно заметила падающего маленького ребенка. Школьнице удалось вовремя поймать выпавшую девочку, обе участница происшествия обошлись без травм.

Как выяснилось ранее, двухлетняя девочка на подоконнике оперлась на москитную сетку и выпала вместе с ней из окна третьего этажа.

Автор: Полина Агеева