В Челябинске женщина сбросила двоих детей с 6‑го этажа

После этого она покончила с собой

В ночь на вторник, 14 июня, 38-летняя женщина сбросила из окна дома по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске двоих детей, а потом свела счеты с жизнью. Об этом Первому областному информагентству сообщил источник. Информацию подтвердили в региональном СУ СКР.

«Мать и младший, трехлетний, ребенок погибли, старший, двенадцатилетний, находится в больнице в тяжелом состоянии», — рассказал источник.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.



Первому областному информагентству стало известно, что женщина могла убить детей и покончить с собой после ссоры с мужем. Супруги не жили вместе три месяца, а вечером перед трагедией женщина не пустила отца мальчиков в квартиру.

По уточненным данным, семья на контроле органов социальной защиты не состояла.