Наркопроизводителя из Златоуста отправили в тюрьму

Мужчина пытался сбыть мефедрон в особо крупном размере.

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Почти два килограмма произведенного мефедрона превратились для жителя Златоуста в срок за решеткой. Приговор Максиму Баукину огласил Челябинский областной суд. 40-летний мужчина был признан виновным в незаконном производстве и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В материалах суда объяснялось, что мужчина еще в сентябре 2018 года в интернет-магазине купил реактивы и оборудование для нарколаборатории. Расплатился с поставщиком он криптовалютой. Непосредственно к производству приступил в мае 2019 года. На «выходе» у него получилось 1,17 килограмма мефедрона, которые он разделили на 5 частей и спрятал в тайниках на трассе М-5. Каждую закладку он сфотографировал, записал координаты и планировал отправить эту информацию координатору. Но не успел.

«До передачи соучастнику фотографий Баукин был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области, в ходе осмотра квартиры были обнаружены предметы и вещества, с помощью которых возможен синтез мефедрона. В судебном заседании Баукин свою вину признал полностью», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

При вынесении приговора в суде учли смягчающие обстоятельства: у него двое маленьких детей, свою вину он признал полностью и раскаялся, а также помогал следствию и вывел его на соучастника преступления. Кроме того, отец подсудимого инвалид и нуждается в помощи и уходе.

С учетом всего перечисленного, мужчину наказали сроком в 10 лет, который он проведет в колонии строгого режима.