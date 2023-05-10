Шесть лесных пожаров произошло в Челябинской области за сутки

Всего спасатели выезжали на вызовы более 80 раз

За сутки в Челябинской области произошло шесть лесных пожаров. Кроме того, 9 мая спасатели ликвидировали 80 техногенных возгораний на территории региона, сообщили утром 10 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По состоянию на 22:00 9 мая на землях лесного фонда зарегистрировано 6 природных пожаров, по данным регионального пункта диспетчерского управления ГУ лесами Челябинской области. Организовано тушение 80 техногенных пожаров, на дорожно-транспортные происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались 6 раз»,— уточнили в ведомстве.

На прошедшей неделе два крупных лесных пожара произошли в национальном парке «Зигальга» и в Каслинском районе. В нацпарке крупный пожар возник 4 мая, за пять суток огонь прошел площадь свыше 1000 гектаров. Локализовать пожар удалось 9 мая. По предварительным данным, ЧП произошло из-за незатушенного костра, оставленного туристами.

6 мая крупный ландшафтный пожар произошел неподалеку от деревни Малая Канзафарово. По предварительным данным, огнем пройдено 1040 гектаров леса. Ущерб составил 27 миллионов рублей.