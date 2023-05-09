Огнеборцы локализовали пожар в южноуральском нацпарке «Зигальга»

Пожарным осталось дотушить два очага тления

Возгорание, переросшее 4 мая в крупный пожар в национальном парке «Зигальга», удалось локализовать. Об этом сообщают в пресс-службе нацпарка, где заявили, что по состоянию на сегодняшнее утро осталось только два очага тления. После этого обстановка на территории заповедника будет контролироваться далее, а всего за пять суток огонь прошел площадь в 1024 гектара.

«В настоящее время идёт дотушивание этих очагов внутри территории силами инспекторов парка и специалистов Авиалесоохраны. После будет проводиться окарауливание пожара, контроль обстановки», — сообщили в пресс-службе «Зигальги».

Ранее представители нацпарка назвали возможную причину крупного пожара. Нерадивые туристы, увлекающиеся сплавом, могли оставить незатушенный костер. Сушь и сильный ветер пагубно повлияли на быстрое распространение пламени. Свою проверку событий этих событий проводит областная прокуратура.

Обстановка с ландшафтными и лесными пожарами остается напряженной, особенно в соседних регионах. Сегодня в минэкологии предупредили, что дым может занести и в Челябинск. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер призвал земляков не допускать новых возгораний, учитывая, что ежедневно в области возникают сотни новых очагов пламени. Глава региона отметил, что пожарные работают на пределе возможностей.