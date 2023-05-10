В Челябинской области разыскивают виновника лесного пожара, причинившего ущерб на 27 млн рублей

Огнем пройдено более 1000 гектаров

В Каслинском районе Челябинской области произошел ландшафтный пожар, локализовать который удалось только на третьи сутки. Как сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона, ущерб лесному фонду составил 27 миллионов рублей. Причиной ЧП стал человеческий фактор.

Пожар на землях сельхозназначения неподалеку от деревни Малая Канзафарово возник днем 6 мая. На место сразу же отправились пожарные на автомобилях, а также поехал трактор с плугом. Прибыв, спасатели установили, что огонь прошел небольшой лес, снова вышел на сельхозполя и из-за сильного ветра стал стремительно распространяться в северном и северо-восточном направлениях.

«7 мая на пожаре работала группировка в составе 55 человек, 5 тракторов, 10 пожарных автомобилей. Главное управление лесами дополнительно направляло лесопожарную команду Красноармейского лесхоза и два подразделения от Кунашакского и Шершневского ППУ Центра пожаротушения. 8 мая от ГУ лесами на пожар привлечены тракторы с плугами от Аргаяшского и Пластовского лесхозов. К 20:00 пожар локализован», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, огнем пройдено 1040 гектаров леса. Ориентировочно, ущерб составил 27 миллионов рублей. Подозреваемого разыскивают, материалы готовят к отправке в следственные органы.

Ранее крупный пожар локализовали в национальном парке «Зигальга».