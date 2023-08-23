Семь заблудившихся в лесах Челябинской области грибников эвакуировали спасатели за сутки

Любителей тихой охоты не испугали надвигающаяся непогода и слабое здоровье

Сразу несколько спасательных операций завершились минувшей ночью в лесах Челябинской области. Сотрудники областной Поисково-спасательной службы эвакуировали заблудившихся грибников — всего семерых человек, в том числе двух подростков, сообщили в ведомстве сегодня, 23 августа.

В числе заблудившихся оказалась семья с двумя детьми из Чебаркуля. В лес за грибами они отправились накануне днем, оставив машину на базе отдыха «Сфера». Ушли они недалеко, но найти обратный путь не смогли. Добраться до базы отдыха не помогла семье даже карта. Позвонить спасателям они решились только около полуночи, когда пошел дождь. По телефону спасатели Миасского отряда помогли семье определить и передать свои координаты и затем отправились на их поиски.

«На квадроцикле, а в самых непроходимых местах и пешком спасатели к трем часам ночи обнаружили заблудившихся и приступили к эвакуации. Благодаря помощи лесника Ильменского заповедника, по территории которого грибники блуждали в поисках пути домой, двух взрослых и двух подростков удалось вывезти из горно-таежной местности и в 5 утра завершить поисково-спасательные работы», — рассказали в пресс-службе областной ПСС.

Помощь спасателей потребовалась и 72-летнему грибнику из Челябинска. Несмотря на инвалидность, перенесенный инсульт и позднее время суток, мужчина отправился на электричке за город за грибами. По дороге он заблудился и оказался в болоте. Пенсионер позвонил своим родным и рассказал о случившейся с ним неприятности. Они посоветовали ему немедленно позвонить спасателям по номеру 112.

Спасатели на квадроциклах обследовали указанный пострадавшим район и во втором часу ночи нашли мужчину в воде в сильно заболоченной местности. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Подобные истории случаются ежедневно. Например, на прошлой неделе спасатели эвакуировали из лесов региона более 20 заблудившихся грибников. Редакция ИА «Первое областное» советует южноуральцам перед тем, как отправиться в лес, изучить нашу подборку полезных советов от поисковиков.