В горах Челябинской области двое суток искали 78-летнего грибника

За минувшую неделю спасатели вывели из лесов более 20 «потеряшек»

В Кусинском районе 78-летний дедушка вместе с родственниками пошел в лес за грибами и потерялся. Пенсионера двое суток искали спасатели, полицейские, пожарные и волонтеры. Когда его наконец нашли, он мирно сидел на поляне и чистил собранную добычу, сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе областной поисково-спасательной службы.

Это лишь одна из множества историй о заблудившихся грибниках, которые приключились за минувшую неделю в Челябинской области. Обилие грибов манит в леса большое число любителей тихой охоты. Охваченные азартом, многие из них потом не могут найти обратную дорогу. За последнее время было отмечено более 20 таких случаев.

Так, в Троицком районе местная жительница 84 лет вместе с подругой искала грибы у поселка ГРЭС и пошла напрямую через лес в полной уверенности, что сокращает путь. В результате она удалилась от дома на восемь километров и почти 12 часов бродила среди деревьев. Пришедшие на помощь спасатели выносили бабушку через бурелом на носилках.

На целый день растянулись поиски жительницы села Тюбеляс Усть-Катавского района. Когда ее вернули родственникам, оказалось, что она слышала крики спохватившихся родственников и звуки свистка, но не реагировала на них. И почему-то не воспользовалась помощью проезжавшего мимо водителя грузовика. Объяснить свое поведение пострадавшая затруднилась.

Еще один случай произошел в Чебаркуле. Там 61-летний мужчина решил похвастаться перед гостями богатством местных лесов и повез их за грибами. Когда пришло время ехать обратно, к машине вернулись все, кроме него. После нескольких часов безуспешных поисков родственники позвонили на 112. Поздно вечером потерявшегося нашли целым и невредимым в двух километрах от города.

Благодаря жаркому и влажному августу грибы на Южном Урале плодятся небывалыми темпами. На минувшей неделе ИА «Первое областное» подготовило для своих читателей карту грибных мест Челябинской области. Если вы планируете ею воспользоваться, то изучите нашу подборку полезных советов от поисковиков для всех, кто отправляется в лес. Скажете потом спасибо.