/ Сбербанк открыл счет для пожертвований пострадавшим от взрыва

Банк выделит 20 миллионов рублей на поддержку.

Сбербанк открыл расчетный счет для пожертвований пострадавшим во время взрыва бытового газа в Магнитогорске. Материальную помощь можно перечислить в Сбербанк Олайн, мобильном приложении, офисах банка и терминалах.

Для перечисления средств в строке поисковика введите ИНН 7 414 006 722 или фразу «пожертвования Магнитогорск». Далее выберите услугу «Пожертвования пострадавшим от взрыва дома г. Магнитогорск» и введите сумму пожертвования. Перечисления осуществляются без комиссии. — сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк выделяет 20 миллионов рублей, которые будут предоставлены в помощь пострадавшим. Также будет рассмотрен вопрос об урегулировании задолженностей по кредитам перед Сбербанком у пострадавших в ЧС.