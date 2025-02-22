С подрядчика, ремонтировавшего дорогу на юге Челябинской области, требуют 100 млн рублей

Выявлено нарушение при исполнении госконтракта

Прокуратура Челябинской области обратилась в Арбитражный суд с иском взыскать с ООО «УралДорСтрой» более 100 миллионов рублей за некачественно выполненный ремонт автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык, а также за пользование чужими деньгами, сообщили 22 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно иску, прокурор требует возместить ущерб в размере 76 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение контракта, заключенного между ООО «УралДорСтрой» и региональным Миндортрансом, по ремонту 19 километров дороги, а также более 24 миллионов рублей процентов за пользование чужими деньгами.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что фактически компания при выполнении работ по указанному госконтракту использовала материалы, не предусмотренные сметной и проектной документацией, которые имеют меньшую стоимость. При этом работы были приняты и оплачены Миндортрансом в объеме, предусмотренном технической документацией к контракту»,— уточнили в областной прокуратуре.

Напомним, ремонт участка трассы завершили в августе 2022 года.

Ранее в Челябинске задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Предположительно, обвинение связано с действиями, совершенными в 2016 году.