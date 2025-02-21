Алексея Нечаева отправили в СИЗО на два месяца

Он останется под арестом на время следствия до 10 апреля

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев пробудет под стражей до 10 апреля, пока идет следствие. Об этом сообщил ИА «Первое областное» собственный источник.

Напомним, 19 февраля главу Миндортранса задержали в Челябинске сотрудники УФС. Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Обвинение связано с действиями, предположительно совершенными в 2016 году, когда подозреваемый занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства.

Правоохранительные органы провели обыски в доме Нечаева и в самом министерстве, изъяв документы и технику. Официальные комментарии министерства или силовых структур по поводу инкриминируемых преступлений пока не поступали.