Рыбак провалился под лед на озере Малый Кисегач в Челябинской области

Мужчину вытащили и передали медикам

Сегодня, 6 декабря, утром в Чебаркульском округе на озере Малый Кисегач 64-летний мужчина отправился рыбачить и провалился под лед. Благодаря очевидцам и оперативности спасателей его удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Тонущего в 100 метрах от берега мужчину заметили отдыхающие. Они и вызвали спасателей. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС вытащили рыбака из ледяной воды и передали медикам.

«Толщина льда около берега составляла не более 5 сантиметров, а в месте провала — всего 1—2 сантиметра»,— уточнили в ведомстве.

Несмотря на предупреждения спасателей об опасности тонкого льда, южноуральцы все равно отправляются на водоемы рыбачить. Но спасти их не всегда удается. Так, в Карталинском округе во время подледной рыбалки провалились под лед и утонули мужчина и его 13-летний сын. В Аргаяшском районе 61-летнего рыбака обнаружили погибшим и вмерзшим в водоем.