В Челябинской области спасатели вытащили тело рыбака, вмерзшее в озеро

Мужчина вышел на тонкий лед

В Аргаяшском районе спасатели вытащили тело рыбака из озера Малое Миассово. 61-летний мужчина проигнорировал правила безопасности и вышел на неокрепший лед, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Работу затрудняло то, что тело вмерзло в поверхность озера. Спасатели при помощи брызгозащитных костюмов транспортировали тело на берег и передали полицейским»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что лед сейчас на водоемах Челябинской области очень тонкий и не выдерживает вес не только взрослого человека, но и ребенка. Выходить на него — смертельно опасно. Человек, оказавшись в ледяной воде, погибает через несколько минут.

В Челябинске около водоемов уже установили таблички, которые информируют о том, что выход на лед запрещен. Спасатели патрулируют опасные зоны.

Кстати, нарушителей запрета ждут штрафы. Для граждан — 500—2000 рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч.