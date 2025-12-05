Отец и сын утонули во время подледной рыбалки в Челябинской области

Трагедия произошла на пруду Песчаном в Карталинском округе

Отец и сын утонули на юге Челябинской области, в Карталинском округе. Трагедия произошла 4 декабря на пруду Песчаном близ поселка Песчанка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По предварительным данным, 49-летний мужчина с 13-летним сыном приехали на водоем на личном автомобиле днем в четверг. После этого на связь больше не выходили. Беспокойство за их судьбу заставило друга семьи отправиться на поиски. Он обнаружил пустую машину на берегу и вызвал экстренные службы.

К операции по поиску были подключены спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда и Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Тела погибших были найдены в полынье на расстоянии около 100 метров от берега, на глубине около двух метров. Спасатели подняли их на поверхность и доставили на берег, где передали полиции.

Ранее сообщалось, что толщина льда на Песчаном не превышала трех сантиметров.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

С родственниками погибших в настоящее время работает психолог МЧС, оказывая необходимую помощь и поддержку.

Спасатели напоминают: безопасной толщиной льда для одного человека считается не менее 10 сантиметров. Однако в условиях неустойчивых температур лед может быть непрочным даже при большей толщине. Нельзя выходить на лед в темное время суток, в одиночку и в нетрезвом состоянии.

UPD. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).