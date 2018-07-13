/ На извращенцев в Городском бору пожаловались челябинцы

Мужчины прячутся в кустах.

Жители Челябинска пожаловались на извращенцев, пугающих прохожих в Городском бору. Мужчины разной наружности, по рассказам челябинцев, прячутся в зарослях, наблюдают за людьми и в то же время занимаются самоудовлетворением.

Вроде и не жалко, но неприятно. — комментируют местные жители.

По их рассказам, один из прячущихся в кустах мужчин уже в возрасте, он светловолос и полноват. Другой же — молодой, темноволосый и подкачанный. Первого, как утверждают челябинцы, видели там даже несколько лет назад. Он безобидный, однако бороться с ним собираются.

Парк — их излюбленное место. Ранним утром обычно происходит, вечером народу много, боятся, что их поймают. А те, кто говорит, что ничего страшного, подумайте, если это увидит ваш ребенок. А потом, не дай бог, такой извращенец захочет большего. Такое поведение надо наказывать. — говорят горожане в соцсетях.

Никто из видевших извращенцев в лесу в полицию пока не обратился.