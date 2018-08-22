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/ Тело 29-летнего рыбака достали из реки Миасс

Тело 29-летнего рыбака достали из реки Миасс

Погибшего обнаружили в 10 метрах от берега.
сегодня в 14:15
  |  Происшествия

Накануне, 21 августа, в реке Миасс обнаружили тело молодого мужчины без признаков жизни. 29-летний рыбак отправился на берег. Тревогу забили родственники, когда мужчина в срок не вернулся домой. Известно, что эта часть города является опасной.

Молодого мужчины долго не было, поэтому родные пошли на то место, где он обычно рыбачил, чтобы отыскать самостоятельно. Там, в районе улицы Набережной, возле железнодорожного моста, они нашли его вещи. Позже увидели в воде тело, оно находилось в десятке метров от первоначального места рыбалки. — сообщили сайту «Первый областной» собственные источники.

Отметим, что достать тело мужчины родным пришлось своими силами. Миасские спасатели на место не выезжали. Сейчас правоохранители устанавливают причины гибели мужчины. Видимых причин смерти не было обнаружено.

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