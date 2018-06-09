/ Опасный токсичный металл обнаружили в южноуральском лесу

Неизвестные складировали ртуть в Сосновском районе.

Бутылки с ртутью обнаружили в лесном массиве в деревне Малышево Сосновского района. На токсичное вещество, разлитое в пластиковую тару, обратили внимание случайные прохожие. О находке местные жители сообщили спасателям.

Вызов поступил спасателям Мобильного отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области 8 июня. — добавили в пресс-центре ведомства.

Специалисты оперативно прибыли на место. Там они действительно обнаружили 4 бутылки с веществом, напоминающим ртуть. Находку поместили в специальную емкость и перевезли в безопасное место хранения. Теперь металл необходимо утилизировать.

Добавим, ртуть — чрезвычайно токсичный материал, наибольшую опасность представляют пары.