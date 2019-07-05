В Челябинской области коровы нападают на детей

Животные на самовыгуле бесконтрольно ходят по Аше.

В городе Аша Челябинской области жители тревожатся из-за самовыгула скота. Коровы, оставленные без присмотра, приходят во дворы жилых домов, пугают детей и кормятся из мусорных баков. Мамы начали жаловаться на то, что скот начал проявлять агрессию к детям. В ситуации пытается разобраться урбанистическое движение «Гражданский патруль».

«Домашние животные оккупировали свалки и питаются там отходами. Подумайте о том, что после сами хозяева будут пить молоко от коров, которые ели на помойке неизвестно что. Проблема более серьезна, чем кажется. К тому же домашний скот не безопасен для людей»,

— комментирует ситуацию активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

Городские группы в социальных сетях пестрят сообщениями о том, что дети начали бояться коров. Страхи вызваны тем, что коровы нападали на ребят.

«Недавно бык гонял детей на детской площадке по улице Кирова, 54. Сегодня корова боднула моего ребёнка, несмотря на то, что мы были у подъезда. В итоге дочка очень испугалась, корова откинула ее вперед, на асфальт. Второй ребенок, который сидел у меня в коляске, тоже очень сильно испугался»,

— пишет в группе «Аша | VКурce» пользователь Оленька Кусапкулова.

Активисты «Гражданского патруля» утверждают, что данная проблема появилась не в первый раз. Администрация обещала проработать вопрос утверждения правил содержания сельскохозяйственных животных у частных предпринимателей. Сейчас организация вновь отправила обращение в Администрацию.

«Обращение от «Гражданского патруля» мы получили. Работа по нему будет проводиться в отведенные сроки»,

— сообщили сайту «Первый областной» в администрации Ашинского муниципального района.

Ответ организации будет отправлен не позднее, чем через 30 дней.