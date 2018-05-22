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Роддом в Магнитогорске временно закрыли после смерти двух новорожденных

Родители младенцев уверены, что дети умерли от инфекции.
сегодня в 11:07
  |  Происшествия

В Магнитогорске за один месяц зафиксированы две младенческие смерти. Предварительно, причиной считают инфекцию, которой заразились оба малыша. Несмотря на то, что обе смерти произошли в детской больнице № 3, следы ведут в роддом № 1.

Жалоба поступила от женщин, чьи дети родились в роддоме № 1, но не выжили. Роженицы утверждают, что у младенцев выявили сепсис, обусловленный кишечной палочкой. Якобы, именно эту инфекцию выявили в роддоме. У представителей медучреждения информация другая.

Умер ребенок, переведенный нами в детскую больницу № 3. Его переводили в тяжелом состоянии. Это обязательная процедура, поскольку в больнице есть реанимационное отделение. Смерть, по заключению патологоанатомов, наступила от врожденного сепсиса. Второй ребенок родился у нас, но его и мамочку выписали. В детскую больницу он поступил с участка. Диагноз сейчас в работе, но там была генетическая патология плода, которая от роддома не зависит. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главного врача по медицинской части Оксана Суханова.

Сейчас не установлено, есть ли в родильном доме инфекция. Чтобы выяснить это, специалисты взяли на анализ смывы — жидкость с бактериями из среды обитания. Например, с рук работников, со спецодежды, медоборудования.

В данный момент изучение смывов продолжается и результаты не готовы. Как только они появятся, мы примем решение о дальнейшей работе. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении здравоохранения Магнитогорска.

Сейчас деятельность магнитогорского роддома № 1 приостановлена.

Следователи проверку по факту смерти младенцев не организовывали.

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