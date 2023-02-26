Рейсовый автобус сломался на трассе в Челябинской области во время снегопада

В транспорте находились 42 пассажира и два водителя

Накануне вечером на трассе на территории Златоуста в непогоду сломался пассажирский автобус, в котором находилось 42 пассажира. Прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД эвакуировали путешественников, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«1741 км автодороги Москва — Челябинск, рейсовый автобус ехал из Златоуста в Самару, в автобусе находилось 42 пассажира и два водителя. Вышло из строя сцепление»,— рассказали в ведомстве.

Всю ночь обстановка на трассе М-5 «Урал» оставалась напряженной из-за снегопада. На момент публикации материала пробок на автодороге Москва — Челябинск не наблюдается.

Сегодня синоптики прогнозируют в отдельных районах снегопады. Накануне сотрудники ГИБДД рекомендовали автомобилистам воздержаться от дальних поездок.