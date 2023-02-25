В Челябинской области водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за надвигающейся непогоды

Снегопады ожидаются в горно-заводской зоне

В ближайшие сутки в горно-заводской зоне Челябинской области ожидаются снегопады. В связи с надвигающейся непогодой сотрудники ГИБДД рекомендовали автомобилистам отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

«Управление Госавтоинспекции по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния и призывает не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать резких маневров. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту»,— сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В случае необходимости возможно введение ограничения движения для грузовиков и пассажирских автобусов.

При возникновении нештатных ситуаций водителям следует обращаться за помощью к ближайшим экипажам ДПС или по номеру 112.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на Челябинскую область надвигаются резкое потепление и снегопады. Подробнее о погоде читайте на нашем сайте сегодня после 14:00.