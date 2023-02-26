В Челябинской области прогнозируют теплую и снежную погоду

Водителей предупредили о гололеде на дорогах

Сегодня, 26 февраля, в Челябинской области прогнозируют снегопады и сильный ветер. Несмотря на непогоду, в регионе будет по-весеннему тепло: столбики термометров поднимутся до +1 градуса, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске ожидается около −8°С, днем столбики термометров достигнут +1°С. Облачно с прояснением, пройдет слабый снег. Ветер юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха составит около −7°С, местами ниже. Днем синоптики обещают потепление до +1°С, в отдельных районах температура остановится на отметке −4°С. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег. В горах возможны снегопады. В отдельных районах метели. На дорогах гололедица.