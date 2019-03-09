/ Не стало Владимира Этуша

Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни.

На 97-м году ушел из жизни народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на директора театра имени Вахтангова.

Артист скончался около получаса назад в одной из больниц Москвы. Туда его доставили вчера, 8 марта, из-за ухудшившегося состояния здоровья.

Владимир Этуш наиболее известен по ролям Карабаса-Барабаса в экранизации «Приключения Буратино», заведущего райкомхозом Саахова в фильме «Кавказская пленница», а также инженера Брунса в фильме «12 стульев» и зубного врача Шпака из комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Артиста похоронят в Москве, на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтангова, сообщила дочь Владимира Этуша Раиса. Гражданская панихида пройдет в самом театре.