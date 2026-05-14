Разлив аммиака в Челябинске ликвидировали в три этапа

Для этого привлекли отряд ЮЖУРАЛСПАСа

В центре Челябинска накануне, 13 мая, произошла утечка аммиака на хладокомбинате. О ЧП стало известно от жителей ближайших к предприятию домов. В поисково-спасательной службе региона рассказали, как ночью ликвидировали последствия ЧС.

ЧП произошло во время ремонтных работ на хладокомбинате № 1. Утечку почувствовали жители микрорайона. На место сразу выехали специалисты Минэкологии региона с передвижной лабораторией для замеров показателей в воздухе. К ликвидации аварии направили спасателей Мобильного поисково-спасательного отряда и ЮЖУРАЛСПАСа.

По данным МЧС региона, пять человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. 14 мая прокуратура области начала проверку по факту ЧП.

«Спасатели Мобильного ПСО и ЮЖУРАЛСПАСа произвели замеры опасного вещества в зоне чрезвычайной ситуации, в три этапа провели обработку места разлива специальным раствором на площади более 60 м2, а также обеспечили проведение безопасных газоопасных работ сотрудникам комбината», — пояснили в пресс-службе спасателей.

Утечку химического вещества ликвидировали. Информагентство «Первое областное» ранее представило видео с места событий.