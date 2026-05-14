Прокуратура начала проверку после утечки аммиака в центре Челябинска

Жители Центрального района пожаловались на резкий запах вечером накануне

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту утечки аммиака на хладокомбинате в центре города. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Вечером, 13 мая, горожане стали жаловаться на резкий запах аммиака в районе пересечения проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, а также специалисты Минэкологии региона.

Предварительно установлено, что причиной стала авария на аммиакопроводе, в результате чего часть вещества попала в воздух. Сотрудники предприятия обнаружили свищ на установке и устранили утечку. Часть газа все же попала в атмосферу и распространилась по ближайшей территории, что вызвало резкий запах.

В МЧС подчеркнули, что превышений предельно допустимой концентрации паров аммиака не выявлено, в том числе на улице.

Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.