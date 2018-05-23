/ «Рубил топором». Зверского убийцу сотрудницы чебаркульского кафе отправили в колонию почти на 10 лет

Мужчина утверждал, что не помнит момент преступления.

В Чебаркуле огласили приговор местному жителю, обвинявшемуся в убийстве сотрудницы придорожного кафе. Суд согласился с доводами следствия: именно задержанный мужчина зарубил свою подругу топором.

Ранее собщалось, что в день трагедии мужчина и женщина были вместе. Их связывали романтические отношения. Ревность стала поводом для конфликта и последующей зверской расправы. При этом обвиняемый убивал женщину в своем доме. Потом пытался сокрыть это, но следователи обнаружили множество зацепок и сумели раскрыть дело.

Он говорил, что ничего не помнит, но понимает, что никто, кроме него, это сделать не мог. Такая же позиция была у него и в суде. Но если человек не помнит, то не принимает меры к сокрытию преступления. А он принимал. Следственным путем было доказано, что именно он убийца, потому что нашли следы крови, даже фрагмент мозгового вещества был на брызговиках машины. Он авто помыл, а это не заметил. Мужчина прошел несколько экспертиз — его признали полностью вменяемым. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник СО СКР «Чебаркульский».

Судебное заседание состоялось 21 мая, через полтора года после преступления.

Суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет и 10 месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Никаких штрафных санкций нет. — прокомментировал сайту «Первый областной» суда Чебаркульского городского суда Антон Зеленин.

Напомним, останки убитой сотрудницы кафе были найдены на кладбище недалеко от деревни Малково. 24 октября около 21:00 погибшая ушла из дома и не вернулась. Скончалась женщина от ножевых ранений и рубленных ран головы. В качестве подозреваемого был задержан ее знакомый — житель деревни Малково, уже имеющий судимость.