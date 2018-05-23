Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.26 -1.27 72.24 -1.09
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Рубил топором». Зверского убийцу сотрудницы чебаркульского кафе отправили в колонию почти на 10 лет

«Рубил топором». Зверского убийцу сотрудницы чебаркульского кафе отправили в колонию почти на 10 лет

Мужчина утверждал, что не помнит момент преступления.
сегодня в 13:06
  |  Происшествия

В Чебаркуле огласили приговор местному жителю, обвинявшемуся в убийстве сотрудницы придорожного кафе. Суд согласился с доводами следствия: именно задержанный мужчина зарубил свою подругу топором.

Ранее собщалось, что в день трагедии мужчина и женщина были вместе. Их связывали романтические отношения. Ревность стала поводом для конфликта и последующей зверской расправы. При этом обвиняемый убивал женщину в своем доме. Потом пытался сокрыть это, но следователи обнаружили множество зацепок и сумели раскрыть дело.

Он говорил, что ничего не помнит, но понимает, что никто, кроме него, это сделать не мог. Такая же позиция была у него и в суде. Но если человек не помнит, то не принимает меры к сокрытию преступления. А он принимал. Следственным путем было доказано, что именно он убийца, потому что нашли следы крови, даже фрагмент мозгового вещества был на брызговиках машины. Он авто помыл, а это не заметил. Мужчина прошел несколько экспертиз — его признали полностью вменяемым. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник СО СКР «Чебаркульский».

Судебное заседание состоялось 21 мая, через полтора года после преступления.

Суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет и 10 месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Никаких штрафных санкций нет. — прокомментировал сайту «Первый областной» суда Чебаркульского городского суда Антон Зеленин.

Напомним, останки убитой сотрудницы кафе были найдены на кладбище недалеко от деревни Малково. 24 октября около 21:00 погибшая ушла из дома и не вернулась. Скончалась женщина от ножевых ранений и рубленных ран головы. В качестве подозреваемого был задержан ее знакомый — житель деревни Малково, уже имеющий судимость.

Происшествия
Разъяренный южноуралец зарезал жену и выкинул тело в подъезд
20.03.2018
Разъяренный южноуралец зарезал жену и выкинул тело в подъезд
Происшествия
Брат вызвал полицию. Челябинец зарезал свою 40-летнюю гостью
02.03.2018
Брат вызвал полицию. Челябинец зарезал свою 40-летнюю гостью
Происшествия
Работник сетевого маркетинга зарезал коллегу в подъезде жилого дома в Миассе
24.12.2017
Работник сетевого маркетинга зарезал коллегу в подъезде жилого дома в Миассе
Происшествия
Житель Кыштыма зарезал себя и свою супругу после ссоры
04.12.2017
Житель Кыштыма зарезал себя и свою супругу после ссоры
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Вороны атаковали прохожих в детском саду в Миассе
  
сегодня в 18:20
Вороны атаковали прохожих в детском саду в Миассе
Происшествия
Зараженные опасной инфекцией попугаи и голуби обнаружены в доме у магнитогорца
сегодня в 18:11
Зараженные опасной инфекцией попугаи и голуби обнаружены в доме у магнитогорца
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение
сегодня в 17:58
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение
Спорт
Джиган станет приглашенной звездой турнира по смешанным единоборствам в Челябинске
сегодня в 17:46
Джиган станет приглашенной звездой турнира по смешанным единоборствам в Челябинске
Общество
Подозреваемому в вымогательстве за «теневое покровительство» избрали меру пресечения
  
сегодня в 17:32
Подозреваемому в вымогательстве за «теневое покровительство» избрали меру пресечения
Общество
Новые технологии помогут быстро восстановиться после травм пациентам челябинской «тройки»
сегодня в 16:36
Новые технологии помогут быстро восстановиться после травм пациентам челябинской «тройки»
Спорт
Китайские путешественники посетят Челябинск во время «футбольного» ралли
сегодня в 15:42
Китайские путешественники посетят Челябинск во время «футбольного» ралли
Спорт
Лидер «Спартака» стал нападающим «Трактора»
сегодня в 15:20
Лидер «Спартака» стал нападающим «Трактора»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6