/ Жестокую резню в подъезде устроили соперники в борьбе за любовь

Истекающего кровью мужчину обнаружили на лестничной площадке.

Конфликт произошел в одном из челябинских домов на улице Худякова. Там в первой половине дня возникла ссора между двумя возлюбленными одной местной жительницы. В ходе словестной перепалки мужчина нанес своему сопернику несколько ножевых ранений в область правого и левого бока, а также плеча, после чего бросился наутек. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Им удалось по горячим следам задержать подозреваемого злоумышленника. В этот момент пострадавший лежал на лестничной клетке в луже крови.

Для сохранения жизни и здоровья 35 — летнего пострадавшего росгвардейцы приняли меры по оказанию ему первой медицинской помощи. Дождавшись прибытия медицинских работников, правоохранители незамедлительно приступили к розыску подозреваемого. Уже через несколько минут во дворе жилого дома по улице Энтузиастов беглец, с кровавыми следами на руках, был задержан. Им оказался ранее судимый челябинец 1990 года рождения. Задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас подозреваемому в совершении преступления грозит тюремный срок до 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».